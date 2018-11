Anderhalve ton subsidie krant/omroep voor onderzoeksjournalistiek

ENSCHEDE – De intense samenwerking van de lokale omroep en de regionale krant in Enschede krijgt van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek een subsidie van anderhalve ton. Het geld moet volgens de toelichting worden aangewend voor onderzoeksjournalistiek. Het gaat om een bedrag van ruim anderhalve ton. Bij het project van omroep en dagblad zijn ook de hogeschool Windesheim en de Vereniging van Onderzoeksjournalisten betrokken.

Met het geld wordt, meldt zegsman De Lange van de lokale omroep, komend jaar een serie onderzoeksverhalen gebracht. Gelijktijdig worden methoden ontwikkeld zodat ook andere lokale redacties dergelijk onderzoek kunnen doen. De verhalen worden opgezet rondom lokale thema’s die van alle kanten langdurig en dus seriematig worden belicht. Een belangrijke rol in de verhalen is weggelegd voor de lokale bevolking. Het nieuwe project is een verdieping van eerdere reeksen over onder meer afvalscheiding en grondwateroverlast.

Volgens directeur Van Willigen is het 'zo gaaf' dat het project landelijke erkenning krijgt, net als eerder de verstrengeling van lokale omroep en regionale krant in het project Newsroom te Enschede. De provincie Overijssel droeg al 350.000 euro bij een gezamenlijke huisvesting in het Balengebouw en de gemeente Enschede geeft geld voor gewenste programma's.