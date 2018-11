Wierden stemt in met plannen voor de A1-zone ter hoogte van Enter

ENTER - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Wierden stemt in met de plannen voor een A1-zone in Twente, waarin het dorp Enter ligt. Het gaat om achthonderd meter aan weerszijden van de snelweg van Oldenzaal tot Deventer. Het bewonersinitiatief om een geluidswal bezijden de A1 in Enter op te werpen is toegevoegd en ook het behoud van het water tussen de snelweg en het bedrijventerrein De Vonder.

De geplande verbreding van de A1 biedt volgens het college volop kansen, met ruimte voor onder meer bedrijvigheid en natuurontwikkeling bij Enter en de oversteek met de Regge. Alle plannen komen volgens wethouder Coes van Wierden in aanmerking voor cofinanciering. 'Het is dus niet zo dat plannen die genoemd worden ook direct worden uitgevoerd. We moeten eerst, samen met andere gemeenten en partners, zorgen dat er geld is voor de plannen', meldt Coes in een persbericht dat door de provincie Overijssel is geaccordeerd.