Hegeman Bouw realiseert prestigieus Janninkkwartier in Enschede

ENSCHEDE - Voor de bouw van woningen in het Janninkkwartier heeft de gemeente Enschede het oog laten vallen op de Hegeman Bouwgroep. Dit gebeurde op basis van de uitkomsten van een prijsvraag voor drie van de zeven buurten in het Janninkkwartier. In de eerste helft van volgend jaar vindt de sanering plaats van het binnenstedelijke gebied (dat is binnen de singels) omsloten door Zuiderval/Industriestraat, Cromhoffbleekweg en Getfertsingel/Brugstraat.

De bouw begint naar verwachting eind volgend jaar en de oplevering van Janninkkwartier is voor 2022 voorzien. Hegeman Bouwgroep was bereid te voldoen minimaal 2,2 miljoen euro neer te tellen voor de gronden.Naar de vaste overtuiging van wethouder Diepemaat van Wonen zal er grote belangstelling zijn voor een huis in het Janninkkwartier, een wijk als 'groen stedelijk woongebied' Hij zegt: 'Ons doel is een mix van bewoners een plek te bieden op loop- en fietsafstand van de levendige binnenstad.' Er komen ook gebieden voor collectief particulier opdrachtgeverschap en huurwoningen.

Er komen relatief smalle woonstraten, met elkaar verbonden door grotere publieke ruimtes in de vorm van pleinen, tuinen of parken. Langs de Zuiderval vormen de woningen te gelegener tijd 'een stedelijke wand' met een maximale bebouwingshoogte van vijftien meter en een minimale vrije begane grondhoogte van drie en een halve meter. Voor de overige bebouwing geldt een maximale hoogte van twaalf meter. Er is ruimte voor maximaal vijftien ruime appartementen in de op papier ingetekende stadswijk. Oorspronkelijk zou in de beoogde wijk ruimte zijn voor driehonderd appartementen, maar de afgelopen jaren veranderden zowel de stedebouwkundige inzichten als de Enschedese ambities.