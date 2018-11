Dankzij zuchtende coalitietrouw D66 in Losser toch steun CPO-bouw

LOSSER – Door wankelmoedige steun op de valreep van coalitiepartij D66 vindt de woningbouw in collectief particulier opdrachtgeverschap op het voormalige Topcraft-terrein in Losser doorgang. De gemeente past zes ton bij voor een sluitende exploitatie.

De bijdrage van de gemeente in dit ‘prestigeproject’ was voor de verenigde oppositie één van de redenen tegen te stemmen. Daarbij maakten Burgerforum en PvdA ook het punt dat er meer behoefte bestaat aan betaalbare huizen voor starters op de woningmarkt. Ook dat was namelijk een optie voor het perceel aan de Ravenhorsterweg.

Het college van burgemeester en wethouders hield bij monde van wethouder Nijhuis vast aan het collectief opdrachtgeverschap, waarbij de particuliere bouwers samenwerken bij de keuze voor de bouwwijze, de architect en de aannemer.

Er was van meet af aan duidelijk dat de grootste coalitiepartijen CDA en VVD voluit steun betuigden, maar D66 had het er in de finale afweging moeilijk mee, hintte op uitstel van de besluitvorming, maar ging uiteindelijk trouwhartig akkoord.