Wolven ontdekken ook Overijssel; immigratie maakt beleid nodig

DENEKAMP - Net als elders in Nederland neemt ook in Overijssel het aantal meldingen toe van mensen die een wolf hebben gespot. Ze komen doorgaans uit Duitsland, maar ook uit zuidelijke richting. Hun aantal, afgelopen afgelopen jaar op zes geschat, zal volgens de organisatie Wolven in Nederland de komende jaren fors toenemen, wat provincionaal/national beleid nodig maakt.

De toename van het aantal wolven noopt tot beheersbeleid. Om voorbereid te zijn op de komst en vestiging van de wolf in Nederland hebben de rijksoverheid, provincies en BIJ12 een wolvenprotocol opgesteld. Sinds begin 2015 is het wolvenprotocol is fase één ('er bevindt zich een zwervende wolf in Nederland') van kracht. Sinds die tijd is de wolf steeds vaker waargenomen en werd het wilde dier en neemt hun aantal toe. Deze ontwikkeling gaat sneller dangedacht en de verwachting is dat het niet lang zal duren voor de eerste wolf zich in Nederland zal vestigen. Het komt vanzelf tot de vorming van territoria en - naar schatting over tien jaar - tot het voortbrengen van nageslacht.

Er dient interprovinciaal weldra landelijk afstemmingsbeleid te worden opgesteld en de provincie Overijssel wil daartoe in overleg met boeren, burgers en buitenlui het hare aan bijdragen.