Energiecentrale aan de Laan van Zuid Hengelo in voorjaar in bedrijf

HENGELO - De bouw van de warmtecentrale aan de Laan van Zuid in Hengelo is voor het eerste kwartaal van volgend jaar voorzien. Het aannemerbedrijf Haafkes uit Goor neemt de bouw voor zijn rekening naar een ontwerp architectenbureau MOPET te Apeldoorn.

Het gebouw heet officieel Decentrale Energie Centrale (DEC) Noord en levert warmte aan de woningen in een woonwijk aan weerszijden van de de Laan van Zuid. Het ontwerp van het bureau herinnert aan de voormalige metaalindustrie in dit gewezen industriële gebied bezuiden het centraal station.

In de fabrieken van Stork en Dikkers werden grote ketels en turbines gemaakt. DEC Noord zal, zo is de bedoeling, met zijn zwarte stalen gevels en een markante schoorsteen herinneringen oproepen aan het 'fabriekenlandschap' dat honderd jaar geleden vorm kreeg.

In de toekomstig centrale wordt de restwarmte van Akzo Nobel tot zeventig graden Celcius verhoogd en vervolgens naar de woningen getransporteerd. DEC Noord zal, zo is de bedoeling, met zijn zwarte stalen gevels en een markante schoorsteen herinneringen oproepen aan het 'fabriekenlandschap'dat honderd jaar geleden vorm kreeg. Het streven van de gemeente Hengelo, dat een koploperfunctie in de regio Twente zegt te hebben, is een volledig energieneutrale stad met gasloze (warmte)netwerken en warmtenetwerken, waarvan DEC Noord er één is.