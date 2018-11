Overigens CVIII

Ach ja, zwarte piet, net als Sint en Kerst is Piet een decembertraditie in dit verwende land. Sint dient om de poëzie in ons zelf aan te boren, Kerst om de Heer der Heerscharen dan tenminste uit genade nog één dag te gunnen en Piet is onze aanleiding eens per jaar leeg te lopen.

Het meelijwekkendste vind ik de verstarring van doorgaans redelijke landgenoten. Wellicht ben ik de enige zonder mening als het om Groene, Witte, Rode of Gele Piet gaat, het enige wat ik met verbijstering aanschouw is dat dit land zoveel Zeurpieten huisvest. En hoe groter de zeur, des te groter de scheur.- dit hele land bestáát volgens mij uit zeurpietjesprecies.

Vier jaar geleden heb ik met een stel kinderen voor het laatst Sinterklaas ingehaald. Dat moet zaterdag 15 november 2014 zijn geweest , want de maandag erop was het 17 september, en toen heb ik bij Radio Oost een half uurtje gediscussieerd over de pietenkwestie. Ik geloof dat ik geen stndpunt had anders dan dat alles altijd verandert. En die avond ids mijn leven veranderd. Noem het een een klap van de roe of onder uit de zak kreeg.