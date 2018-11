Uitzendmastodont in Almelo na overname van In Person door Asito

ALMELO/ENSCHEDE - De overname van het uitzendbedrijf In Person te Enschede door het Almelose bedrijf Timing, onderdeel van de Asito Diensten Groep, betekent dat een nationale speler in het vaderlandse uitzendwezen is gevestigd op het bedrijventerrein Turfkade in Almelo, onder de rook van Aadorp.

Asito Diensten Groep begon enige jaren terug een eigen uitzendorganisatie vanwege het plaatsen arbeidskrachten op de markt van schoonmaak (de corebusiness van Asito) en zorgverleners na de overname in 2006 van Thuiszorg Service Nederland (TSN) van zorgentrepreneur Torny, die nog een paar jaar bleef zitten, maar in 2011 toch vertrok, om in een ander lucratief gat in de zorgmarkt te springen.

Ook de door eigenaar/grondvester Kok bij In Person aangstelde directeur Van der Wel zal het vermoedelijk niet redden, mede doordat hij een wat getroubleerde relatie heeft met bestuursvoorzitter Kroeze van Asito.

meer volgt