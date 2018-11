Overigens CVI

Ach ja, Groot-Brittannië, als je in Twentucky woont, dan weet je het wel zo ongeveer, in elk geval herken je proces en reflex, want hullie versus zullie.

Twente is het meest Europese stukje Nederland, want de afzonderlijke delen kunnen niet met en niet zonder elkaar, maar te vaak met de Engelse slag.

Moesten we van quitte af aan beginnen, iedereen zou van Twente één gemeente maken met 620.000 inwoners, wat het al is sinds oostelijk bij Duitsland en westelijk bij Salland natuurkrachten stuwwallen opwierpen en rivieren lieten stromen. Een stad die volgens het evangelie van de Roskam (1995) een aaneengesloten stedelijk gebied is met machtige woon - en werkoorden afgewisseld met grote natuurlijke parken, van Dinkelberg tot Nijverdal.

Moesten we van quitte af aan beginnen, iedereen zou van Europa één land maken, dat kan meedoen in het aanschijn van de mogendheden die in de wereld echt wat voorstellen, van Amerika en China tot India en Rusland. De verenigde staten van Twente en van Europa zou al een stap voorwaarts zijn, een waardevolle ook, in een gemeenschap van gemeenten respectievelijk landen die al eeuwen identieke waardengemeenschappen vormen, maar daar niet naar handelen.