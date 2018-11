Opening van F35 met Boerman en Harmsen op kwestieuze kruising

VRIEZENVEEN - Gesecondeerd door gedeputeerde Boerman van Overijssel zal wethouder Harmsen van Twenterand morgenochtend de fietssnelweg F35 in Vriezenveen openen. Dat gebeurt op de kwestieuze kruising van de Aadorpweg en de Merel, dus de afslag van en naar de wijk Elzenhoek. Het is volgens in elk geval het CDA in Twenterand meteen de meest gevaarlijke plek van de F35, doordat het overzicht zou ontbreken op de kruising van twee wegen én de fietssnelweg. Wellicht zegt 'omwonende' Kamerling, die namens de buurt spreekt, daar nog iets over, want hij is aangekondigd als derde spreker, na de beide politieke bestuurders.

De gemeente Twenterand stelt dat de F35 nu voltooid is, en in Twenterand is zulks inderdaad het geval, want van een doortrekking naar Daarlerveen/Vroomshoop zal in elk geval voorshands geen sprak zijn. Wel moet vanaf de gemeentegrens met Almelo, bij het viaduct over de Bedrijvenparksingel, nog een flink stuk worden aaangelegd naar Aadorp en vervolgens Almelo. De gemeenteraad Almelo worstelt evenwel met geldprioritering én tracékeuzes.