Rijksbijdrage voor aardgasvrije basisschool De Essen in Oldenzaal

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal en de besturen van het scholencomplex De Essen krijgen 350.000 euro vanuit het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Basisscholen’. Deze subsidie dient het verbeteren van het klimaat in en het aardgasvrij maken van de scholen.

Volgens wethouder Christenhusz van Onderwijs wil de gemeente de basisscholen De Linde en De Esch, die in het scholencomplex gehuisvest zijn, de eerste Bijna Energie Neutrale (BENG) scholen in Overijssel maken. Hij zegt blij met deze extra bijdrage om dit te kunnen realiseren, maar het de lat ligt in Oldenzaal veel hoger. 'Het doel is ook', zegt hij, om een voorbeeld te zijn voor andere scholen, een voorbeeld dat inspireert, aanmoedigt en stimuleert hetzelfde te doen'

De ambitie van de schoolbesturen en de gemeente reikt bij De Essen verder dan de gestelde duurzaamheidseisen. 'De stimuleringsbijdrage vanuit het innovatieprogramma geeft het project een extra impuls om die maximale impact op het klimaat en de leefomgeving ook daadwerkelijk te realiseren’, aldus wethouder Zinkweg van Duurzaamheid. De gemeente Oldenzaal heeft volgens haar de ambitie duurzaamheid 'een energieneutrale stad' te worden.