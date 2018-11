Wadinko neemt een substantieel belang in Schuitemaker te Rijssen

RIJSSEN - De participatiemaatschappij Wadinko neemt per direct een belang van 36,25 procent in landbouwmechaniseerder Schuitemaker te Rijssen. De participatie voorziet onder andere in een kapitaalinjectie ten behoeve van groei en productontwikkeling.

Al sinds 1919 ontwikkelt, produceert en verkoopt het in Rijssen gevestigde Schuitemaker Machines, dat twee jaar geleden nog zo'n twintig man moest ontslaan, professionele landbouwwerktuigen. Daarnaast biedt de onderneming onder de naam Schuitemaker Industrial gladheidsbestrijding aan. Afnemers daarvan zijn onder andere gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat.

Volgend jaar bestaat Schuitemaker een eeuw. Het groeikapitaal en de ondersteuning van Wadinko moeten ertoe leiden dat Schuitemaker zelfstandig en met een krachtige strategie met veel aandacht voor groei en productontwikkeling, aan een nieuwe eeuw begint.

Volgens 'investment manager' Leemhuis is Schuitemaker een interessante toevoeging aan de Wadinko-portefeuille vanwege het belang van het behoud van banen (zo'n 140) en hoogtechnologische kennis. Ook in de landbouwmechanisatie-sector wint de technologisering aan importantie en wordt het gebruik van data gemeengoed.