Noordoost Twente mikt op geothermie zodra het betaalbaar zal zijn

OLDENZAAL- De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen willen aardlagen in Noordoost Twente benutten voor het opwekken van aardwarmte. Ze haken in op het nationale streven de CO2-uitstoot te verminderen. Zo moeten alle gebouwen in Nederland in het jaar 2050 van het aardgas af zijn. Er zijn kansen zodra de kosten voor de gemeenten door nieuwe technieken op termijn betaalbaar zijn.

De vier gemeenten in Noordoost Twente willen om te beginnen gezamenlijk onderzoek doen naar de mogelijkheden van geothermie om aldus de trom van de aardwarmte te kunnen slaan, zo hebben ze afgelopen week formeel besloten. Over drie jaar, in 2021, wordt van alle Nederlandse gemeenten verwacht dat zij goed doordachte ‘warmteplannen’ hebben. Geothermie is één van die vormen, die volgens het onderzoeksbureau No Nonsense Technical Solutions in principe goed toepasbaar is in Noordoost Twente.

'Het bureau heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van gegevens die op dit moment beschikbaar zijn', laat wethouder Zinkweg weten die namens de Twentse gemeenten woordvoerder is. 'Geologisch gezien liggen er zeker kansen in Noordoost Twente. De omstandigheden blijken in Noordoost Twente gunstig te zijn: er zit voldoende warmte in de bodem en de aardlagen zijn ook technisch gezien geschikt voor geothermie.'

De bouw van een geothermische installatie en alle benodigdheden is nu nog te duur. Zinkweg: 'De businesscase voor geothermie is dus helaas niet haalbaar. In de toekomst kan dit natuurlijk veranderen. Daarom volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van geothermie op de voet en grijpen we de kansen die zich voordoen.'