SGP bindt strijd aan tegen lachgas in discotheek Lucky te Rijssen

RIJSSEN - De raadsfractie van de SGP in Rijssen-Holten maakt zch zorgen over de verkoop van lachgas bij discotheek Lucky anwege het gezondheidsrisico dat ermee gepaard zou kunnen gaan. Het gebruik en de verkoop van lachgas valt wat de SGP betreft niet mee te rijmen met het lokale gezondheidsbeleid, want ongezond en gevaarlijk.

De fractie wijst er in vragen aan het college van burgemeester en wetouders op dat het kabinet de verkoop van lachgas aan jongeren onder de achttien te willen beperken. Gemeenten kunnen beperkende maatregelen formuleren voor verkopers van lachgas. Zo zou de gemeente Arnhem zich beraden op een verbod in de horeca. Verkoop van lachgas in pakketjes (ballonnen, patronen en materialen om de ballon gebruiksklaar te maken) is verboden volgens de Drank- en Horecawet. Deze wet verbiedt namelijk kleinhandel vanuit een horecagelegenheid. 'Dit vraagt dus om handhaving', aldus fractievoorzitter Scheppink der staatkundig-gereformeeerden in Rijssen-Holten. Hij wil weten wat het college in zijn algemeenheid gaat ondernemen.

Horecagelegenheden kunnen wel losse lachgaspatronen verkopen. Daarom is het naar het oordeel van de SGP goed om ondernemers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid daar de wet geen handvatten biedt om de verkoop van losse lachgaspatronen te verbieden.