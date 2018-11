Gemeente zegt subsidierelatie met Hengelo Promotie pro forma op

HENGELO – De gemeente Hengelo heeft de subsidierelatie met de Stichting Hengelo Promotie pro forma opgezegd. Dit houdt volgens wethouder Gerrits in dat de subsidie in delen zal worden overgemaakt. Het hangt volgens hem van de Raad van Toezicht af of de stichting eerstens blijft bestaan en tweedens gesprekspartner van de gemeente blijft. ‘Het is te gemakkelijk nu de stekker eruit te trekken’, aldus de wethouder in reactie op vragen vanuit de gemeenteraad.

Onlangs barstte de bom bij Hengelo Promotie toen op last van de kantonrechter het personeel, de toezichthouders en de stakeholders moesten blijven werken met directeur Reinders. Vanwege een vertrouwensbreuk wilde de Raad van Toezicht en de werknemers van Reinders af, maar de rechter sprak uit dat de man die al negen jaar de directie voert nog een kans dient te krijgen. Een aantal toezichthouders trok de conequentie en stapte op. Er ligt nu op last van de rechter een 'verbeterplan' voor alle betrokkenen.bij de promotie van Hengelo en ommelanden.

Los van persoonlijke eigenschappen en botsende karakters speelt ook een opdracht die Reinders verstrekte aan een bedrijf van zijn gewezen echtgenote, om en app te ontwikkelen voor de stadspromotie die ook voor ander steden geschikt zou zijn. Dat was de druppel die de emmer van de toch al soppig-stroeve samenwerking deed overlopen. De gemeente Hengelo heeft als sturende kracht en als subsidiegever een financieel sturende positie en VVD-wethouder Gerrits gaat in overleg met iedereen die een rol heeft of meent te hebben bij de promotie van de stad.