Steeds meer vrouwen aan de top bij woningcorporaties in Twente

ENSCHEDE - Steeds vaker kiezen Raden van Toezicht van woningcorporaties voor een vrouw als directeur-bestuurder. Bij de woningcorporatie Domijn komt beroepsbestuurder Van Ingen aan het roer. Onlangs zijn bij de Almelose corporatie Sint Joseph en bij de Rijssense corporatie De Goede Woning al vrouwen aan de top gekomen, want in Almelo trad die van Welbions in Hengelo afkomstige bestuurder Beumer aan en bij De Goede Woning viel de keuze op bestuurder Mobach.

meer volgt.