Overigens CI

Mijn voornemen is eerdaags Miss Daisy met een bezoek te vereren. Ik moet nog even uitzoeken waar ik haar zal treffen. Eerst dien ik wellicht even uit te leggen waarom ik haar wil zien. Bekend van de film is (Driving) Miss Daisy nu een toneelvoorstelling met in de hoofdrol Anne-Wil Blankers.

Het besef dat je ouder wordt, lees je af aan de bestsellerlijst van je leven. Het bestaan mag grotendeels een misverstand zijn, het gaat om uiteindelijk om wat wél de moeite waard is. Wie heb je gekend, wie heb je bemind? Wat heb je gelezen, wat heb je geschreven? Er zijn zoveel mooie mensen en momenten die het leven de moeite waard maken. En dan is toneel één der mooiste verbeeldingsmogelijkheden. Welke toneelstukken hebben je andere werelden binnengetrokken? Op de valreep heb ik Ko van Dijk nog De Hagen te Almelo spelen, en ik weet niet meer of het 'Herfst in Riga was', met Mary Dresselhuys, wel dat Van Dijk niet lang daarna overleed, ik heb Guus Hermus op het toneel begeesterd zien acteren, in 'Karakter' van Bordewijk. Onvergetelijk, al weet ik niet of hij Dreverhaven of Katadreuffe adem inblies. Wat ook niet vergeet is een vertelvoortstelling van Jan DeCleir, die zou worden afgelast, want er waren vijftien bezoekers, maar DeCleir wilde spelen en we zaten rondom hem op het toneel. Zelden zo'n adembenemdende seance gehad. En dan alles van Helmert Woudenberg, zeker die keer dat hij de voorstelling 'Fortuyn' in de kleine zaal van de Twentsche Schouwburg zo levensecht speelde dat op het moment suprème het licht uitviel, en hij gewoon dóórspeelde, alsof het er bij hoorde, wat niet zo was, en het licht weer aanfloepte.

En wil ik dus als het even kan Miss Daisy zien, vertolkt door de niet mee al te jonge Anne-Wil Blankers, die ik nog nooit heb zien spelen, want steeds miste, onder meer haar bewierookte toneelcreatie van koningin Wilhelmina. Ik moet nog wel even uitzoeken of ze op 77-jarige leeftijd Oost-Nederland aandoet in haar rol als Miss Daisy, de ook al 72-jarige Joodse weduwe Daisy Werthan uit Atlanta,