VVD-wethouder: lastenverzwaring zonder nieuw beleid Haaksbergen

HAAKSBERGEN – De gemeenteraad van Haaksbergen moet er genoegen mee nemen dat er tot 2020 weinig nieuw initiatief vanuit het college komt, want eerst in de loop van 2019 zijn voorstellen te verwachten die de jaren daarna kleur moeten geven. Dat heeft wethouder Koopman de raad afgelopen week laten weten. Koopman is na de verkiezingen aangetreden als wethouder namens de VVD. Volgens sommige fracties is het opmerkelijk dat juist een wethouder van de partij tégen lastenverzwaring een verhoging van tarieven bewerkstelligt, wat ook het CDA als grootste ‘regeringspartij’ op lokaal niveau bij monde van fractieleider Ten Voorde frappeerde.

Koopman wierp de raad in zijn reactie voor de voeten dat het coalitieakkoord uitgaat van een toekomstbestendige, financieel sterke en zelfstandige regiegemeente. Dan moet de raad, stelde hij, ‘niet bang zijn de lasten te verhogen’. Hij erkende grif dat de begroting 2019 géén ambitie uitstraalt’. Er moet volgens Koopman meer spek op de gemeentelijke botten in Haaksbergen Zo gaat de onroerendzaakbelasting in plaats van omlaag, zoals eerder werd gezegd, juist omhoog, met twee procent, en ook de afvalstoffenheffing voor de Haaksbergse huishoudens stijgt, wat volgens Ten Voorde helemaal vreemd is omdat afvalinzamelaar Twente Milieu juist minder kwijt zou zijn aan stortkosten. Het zorgde bij de CDA-leider voor een dubbele frons der wenkbrauwen.

Vanuiit de oppositie schroomde voorman Uuldriks van de grootste oppositiefractie van Dè Actieve Partij niet de voormalige ondernemer Koopman voor te houden dat zijn eerste begroting in de gemeente Haaksbergen ‘een rekenkundig rommeltje’ laat zien, wat volgens hem ‘diepdroevig’ is.