Sportclub Rijssen haakt af in besprekingen over fusie met RKSV/RV

RIJSSEN - De voetbalclub Sportclub Rijssen trekt zich terug uit de besprekingen met de zusterclubs RKSV en Rijssen Vooruit. De vereniging voelt zich voor het blok gezet stiefmoederlijk bedeeld. Daarmee is de fusie van drie clubs van de baan. RKSV en Rijssen Vooruit (RV en of ook wel Arrrevee) blijven in gesprek over een samengaan over een fusie en een concentatie in Opbroek . Sportclub Rijssen laat weten zich ongelijk behandeld te voelen in vergelijking met de zusterverenigingen, ook door de gemeente Rijssen-Holten, waar het gaat om basale voorzieningen.

Sportclub zou nu meer perspectief hebben op de huidige acccommodatie op de Koerbelt, als buurman van Excelsior'31. 'Om het in voetbaltermen te duiden', aldus het Sportclubbestuur, 'gaat de bal sinds februari naar ons gevoel steeds breed en komen we niet dichter bij het doel, zodat er geen kans is te scoren. Het is een on-interessante wedstrijd geworden en dan haken mensen af.' Hiermee zet Sportclub een streep door het haalbaarheidsonderzoek waartoe de vereniging vorig jaar zelf het initiatief zegt te hebben genomen. 'Over een fusie of samenwerking werd vaak op de een of andere wijze gesproken, maar het was nooit serieus onderzocht. Het was heel speculatief. Toen de verenigingen voor ingrijpende beslissingen stonden - zo sprak Sportclub over kunstgras en Rijssen Vooruit over verhuizen - was er een goed moment om daar het gesprek over aan te gaan.'

Er zijn veel gesprekken gevoerd, maar ze droegen volgens Sportclub uiteindelijk geen vrucht. De huidige accommodatie van RKSV in Opbroekzou de plek voor een nieuw sportpark worden door extra velden an te leggen. Ook de gemeente Rijssen-Holten en grondeigenaar Ter Steege waren bij de gesprekken betrokken. Er was deze week een finaal onderhoud. 'Nu hebben we de cijfers en de standpunten. We weten wat een fusie vraagt en de conclusie van de leden is dat het onhaalbaar is. Dat is jammer, want het was een unieke kans. En dus geven we nu gevolg aan het besluit van onze leden en dat betekent dat Sportclub dus op eigen kracht verder moet.'