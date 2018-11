Verzet in Twenterand en Wierden tegen windmolens in Hellendoorn

DAARLE – De kans bestaat dat de gemeenten Twenterand en Wierden bezwaar gaan maken tegen het plan windmolens te bouwen in Daarle, hoewel de beoogde vestigingslocaties bij dit dorp tot het grondgebied der gemeente Hellendoorn behoort. Veel bewoners in de omgeving van de gedachte windturbines wonen noordwaarts in Twenterand (Den Ham) en zuidwaarts in Wierden (Hoge Hexel) en zijn fel tégen en hebben zich verenigd in een actiegroep tegen de bouw.

De gemeente Hellendoorn stemt in met de bouw van windvangers die energie moeten leveren, op voorwaarde dat aan de eisen van planologie en ecologie wordt voldaan. De bouw is gepland in de vlaktes van de landerijen aan de Bruineveldsweg en de Loomsweg. De bezwaren der omwonenden in de wijde omtrek betreffen vooral de hoogte van de molens, tot bijna 250 meter. Er zou huns bedunkens sprake zijn van horizonvervuiling, geluidoverlast, gezondheidsrisico en schaduwwerking. Over de bouw van kleinere exemplaren zou met de bezwaarmakers nog te praten zijn.

Het initiatief voor de windmolens in Daarle ligt bij de Hellendoornse stichting Reggewind, het zet komt uit van het Hexeler en Daarler bewonersgroepering die zich Tegenwind heeft genoemd. De grootste fracties in de gemeenteraden van Twenterand en Wierden zijn die van de lokale partijen GBT en NEW, die een zwaar punt maakten van het afwijzen van windmolens in hun buitengebied.