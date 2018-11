Prins en Kapteijn openen zonnepark en biomassa-centrale Twence

HENGELO - In gezelschap van directeur Kapteijn van afvalverwerker en energieopwekker Twence opende Prins Carlos de Bourbon de Parme vanmiddag het grootste zonnepark van de regio én de compleet vernieuwde biomassa-energiecentrale van Twence. De totale investering beslaat ongeveer vijftig miljoen euro. De biomassa-energiecentrale en het zonnepark op de Boeldershoek in Hengelo, nabij de grens met Enschede, zijn volgens Twence goed voor elektriciteit ten behoeve van bijna 38.000 huishoudens. De duurzame stoom en warmte die de biomassa-energiecentrale ook nog produceert, staar gelijk aan het aardgasverbruik van 27.000 huishoudens.

‘Versneld verduurzamen vraag om grootschalige oplossingen op het gebied van duurzame energievoorziening en grondstoffenterugwinning’ aldus Kapteijn. Hij stelt ook dat het bedrijfsleven 'een belangrijke rol'. Kapteijn: 'Voor afvalenergiebedrijven ligt hier zelfs een pioniersrol, want het schijnbare einde van de keten biedt veel kansen om meer circulariteit te bewerkstelligen.'

Het grootste zonnepark van Twente ligt net buiten de hekken van het Twence-hoofdterrein, ingeklemd tussen bedrijventerrein Twentekanaal te Hengelo en de A35. Het heeft een totale omvang van twintig hectare. Het park telt bijna 61.000 zonnepanelen e voorziet in het elektriciteitsverbruik van ongeveer 4.500 huishoudens. De opdracht om de biomassa-energiecentrale uit 2007 toekomstbestendig te maken, resulteerde in een volledig gemoderniseerde centrale en een verdrievoudiging van de duurzame energieproductie. Alleen al door de groene warmte uit deze centrale kan tot 2030 jaarlijks het gebruik van ruim 39 miljoen m3 aardgas worden bespaard. De warmte gaat naar de stadsverwarming in Enschede. Er wordt ook gekeken naar levering aan Grolsch en Vredestein.