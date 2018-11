CDA in Enschede gordt strijdbijl tot voor behoud klooster en Melkhal

ENSCHEDE – Er dreigt in Enschede sloop voor het voormalige klooster Stadsmaten aan het Ariënsplein en monumentale Melkhalpanden bij de oude fabriek van Coberco. Dat stelt het raadslid Koc van het CDA in Enschede.

De afbraak van het oude klooster op de plek van het leegstaande ziekenhuis druist volgens Koc in tegen de eisen die de gemeente verbond aan de ontwikkeling van gebouw en gebied tot Stadscampus. Koc: ‘Wij krijgen nu signalen dat het klooster gesloopt gaat worden.’

Op het Coberco-terrein zoudeN de woningen en het kantoorcomplex waar het Mystiektheater aan de Raiffeissenstraat tegen de vlakte gaan. Er ligt al jaren een ‘cultuurhistorische scan’ waaruit de cultuurhistorische waarde van dit gebied en de Melkhal blijkt. Overigens is de Melkhal, releveert Koc, buiten de gevarenzone, want onderdeel van de cultuurhistorische kaart van de stad.

Juist afgelopen week werd duidelijk dat een riante meerderheid in de gemeenteraad volgende week in de debatten over de begroting tenminste een kwart miljoen willen reserveren voor het behoud van (cultuur)historische panden in Enschede.