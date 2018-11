Faillissement van Het Punt in Vroomshoop afgewend met geld 'Marijke'

VROOMSHOOP - Het college van burgemeester en wethouders van Twenterand maakt voor het lopende jaar een extra bedrag van een ton vrij voor het activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop. Zulks om een faillissement af te wenden. Het college gebruikt hiervoor een groot deel van de opbrengst van de Marijkeschool in Westerhaar.

Als er niks gebeurt zal het tekort van Het Punt eind dit jaar 132.000 euro bedragen, hetgeen een faillissement onafwendbaar zou maken. Het resterende bedrag van 32.000 euro wil het college ten laste brengen van de algemene risicoreserve.

Eerder werd besloten de opbrengst van de Marijkeschool, die is verkocht aan bouwbedrijf Webbink in Vriezenveen, ten goede te laten komen van Kulturhus De Klaampe in Westerhaar, maar dat gebeurt dus niet. De reddingsoperatie voor Het Punt heeft nu prioriteit.

Het Punt, dat onder meer over een sporthal, een theaterzaal en een welzijnsfuncties beschikt en ruimte voor ontmoeting biedt, heeft sinds de verrijzenis vier jaar geleden een woelige geschiedenis, met als rode lijn oplopende tekorten en bestuurlijke troebelen. Daarenboven werd er over de hoofden van alle betrokkenen heen vanuit het gemeentehuis in Vriezenveen van alles besloten en aangepast. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil een streep trekken, schoon schip maken en stelde een nieuwe Raad van Toezicht aan, die recent aantrad.

Het bestaansrecht zou met driehonderdduizend bezoekers bewezen zijn en een frisse start met nieuwe bestuurders rechtvaardigen en zonder financiële sores.