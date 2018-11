CDA en NEW willen tweede fase woningbouw in Berghorst te Enter

ENTER – De gemeenteraad van Wierden wil in meerderheid een versnelling van voortgaande woningbouw in Enter. De raadsfracties van CDA en NEW, zeg maar de regeringspartijen met een meerderheid, willen volgend jaar 20.000 euro uittrekken om dit voor te bereiden.

Voor de bouw van de tweede fase van de Berghorst, aan de noordkant van Enter, aan de Ypeloseweg, is de medewerking nodig van de provincie Overijsel, die weinig happig is om te tornen aan de toegewezen contingenten aan de Twentse gemeenten. Er zijn er meer die, nu de bouw aantrekt, eerder geschrapte plannen voor huizenbouw alsnog en versneld willen realiseren.

Het bedrag van 20.000 euro voor een oriëntatie op de mogelijkheden zal geen probleem zijn, al was het maar omdat vanmiddag al werd besloten dat de begrote 36.500 voor een streekomroep volgend jaar in de pocket blijft. De fusie van vier lokale omroepen is namelijk minstens een jaar van de baan.