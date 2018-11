Twente lobbyt voor het behoud, betere én nieuwe treinverbindingen

HENGELO/ENSCHEDE - De steden Enschede en Hengelo hebben met steun van de regio Twente een lobby in gang gezet om Hengelo (Twente Centraal) te behouden als op- en uitstapplaats van de Berlijnlijn. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders der gemeente Enschede meegedeeld. Ook ijvert het college voor een rechtstreekse verbinding Enschede-Münster, eigenlijk Zwolle-Enschede"Munster.

Eerder maakten Twentse gemeente zich nog druk over het behoud van Almelo als 'halte' op de lijn Amsterdam-Berlijn, nu is de inzet om te voorkomen dat deze beangrijke treinverbinding Twente links laat liggen en via Arnhem gaat rijden. Daar is een zware Gelderse lobby voor in gang getrokken. De vraag is wat Overijssel doet.

De statenfractie van de ChristenUnie in Overijssel gaat een motie inidenen naar de mogelijkheden van de spoorlijn Twente-Groningen, ofwel de Nedersaksenlijn. Er moet dan vanaf Emmen een 'betrekkelijk kort stuk nieuw worden aangelegd,' zodat vanuit Almelo linea recta naar Groningen kan worden getreind, wat voor Noordoost Overijssel van groot belang wordt genoemd. De motie zal het wel halen en heeft op voorhand al de steun van CDA en GroenLinks.