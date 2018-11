Overigens XCVI

In mijn situatie ben je veel kwijt, maar ik heb wel meer tijd, wat goed uitkomt, want ik heb ook meer tijd nodig. Neem nou het aantrekken van een jas, het smeren van een boterham, de inspectie der sanitaire voorzieningen. Het gaat allemaal prima, maar iets langzamer. Het heeft, overigens, ook voordelen, want er gaat niets boven je bewust in een jas hijsen, bewust een snee brood beleggen en bewust een douche nemen.

En dus mis ik niet zo zeer de lichamelijke functies, althans de snelheid der verrichtingen, veel meer mis ik een foto, een beeld, een paar wajangpoppen, een gitaar, van die dingen, en - vandaag - het portret van mijn favoriete koningin Nefertite, in 1980 op de kop getikt een verblijf in Egypte, niet vanwege de waarde van het papyrus, want dat is namaak, maar om de herinnering, aan de tocht door de Sinaï (de braamstruik brandde niet), het slapen met wildvreemde jongeren uit diverse landen onder de blote hemel, we waren met zes.

wordt vervolgd, maar heanig-an, eerst een herfstbok en zang van Sherine Abdel Wahab.