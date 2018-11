Hof van Twente loopt miljoenen mis na herbeoordeling van tekorten

GOOR - De gemeente Hof van Twente krijgt geen bijdrage van de rijksoverheid voor de tekorten in het sociaal domein omdat het tekort per inwoner minder dan veertig procent is. Dit antwoordt het college van burgemeester en wethouders op vragen van GemeenteBelang.

De gemeenten Enschede, Hengelo, Almelo, Twenterand en Losser kregen wel een rijksbijdrage uit de zogenoemde ‘stroppenpot’. Er zou in de gemeente Hof van Twente naar rijksoordeel geen sprake van ‘een significant tekort’ zijn. Het college zegt deze uitkomst ‘ten zeerste’ te betreuren.

Om te vervolgen: ‘Het is echter niet zo dat wij als één van de weinige gemeenten niet hiervoor in aanmerking komen. 88 gemeenten hebben een beroep gedaan op de regeling waarvan 77 gemeenten in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg. Kennelijk behoort Hov van Twente tot de elf gemeenten die mistastten. Het college zegt een aanvraag te hebben gedaan omdat er aanvankelijk wel een significant tekort zou ontstaan, maar na ‘een bijstelling van deze kosten door de beoordelaar’ bleek dat de tekorten over de jaren 2016 en 2017 te klein waren om voor compensatie in aanmerking te komen.