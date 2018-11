Overigens XCVII

Facebook, Instagram, Google, Prut en Puin, tja - alles stroomt. Streaming world. En omdat allles stroomt zal de volgende wereldoorlog over water en/of stroom gaan.

Nu ben ik van de generatie van de typemachine, maar niet van dat deel van die generatie dat tegen de vooruitgang is, want tegen verandering. Wel is er reden voor zorg over de verfomfaaiing en versloddervossing van het journalistieke handwerk doordat het hoofd wordt verloren in de gemakzucht van de moderrne tijd; de waakhond van persberichtendemocratie.

De computer is in veel opzichten een zegen voor de mensheid, maar en veel andere opzichten ook niet, Ik hoef niet terug naar de kleitablettentijd, waarin de kleiboeren de bepaalden wie, wat, wanneer en hoe er previes mocht worden geschreven, maar om nou in de wereld van Facebook, Google, Instagram te verkeren is ook al zo wat, en even mopolistisch gevaarlijk.

Bij de oprichting van de Roskam (1995) hadden we kleine vierkante computers, die weldra plaats dienden te maken voor joekels van kasten. Met medewerker en swami Nirvi Mes had ik nachteljke discussies over de digitale toekomst. Hij zag dankzij de verbinding tussen iederen en alles aan de horizon de wereld als dorpsplein en vrede op aarde in de mensen een welbehagen, Dat is ook zo, maar er is altijd een verbinden Schepper daarboven en die heet Zuckerberg. Ik zal niet zeggen, zoals ik zojuist Prem Radhakishun hoorde doen, dat de Facebooks en Googles van deze wereld nazi's zijn, dan haal je toch een paar dingen door elkaar, denk ik, want wij zijn zelf ons probleem, want Radhakishun heeft wel gelijk als hij beweert dat we genoemde bedrijven ons als producten zien die je kunt kopen en sturen, en dat we zulks toelaten, gepaaid als we worden door smileys, likes, grimaspoppies en andere emoticons vsn de grootmoguls die de planeet beheersen.