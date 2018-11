Raad in Almelo kiest voor nieuw zwembad en overleg in regio

ALMELO - Er komt een nieuw zwembad in Almelo, maar onduidelijk is waar. Er zal onder meer met Sportbedrijf Almelo overleg plaatsvinden en ook met gebruikers, waaronder verenigingen/gebruikers. Verder ligt het in de bedoeling om met buurgemeenten Twenterand en Wierden te overleggen over de plek en de status van het zwembad. Het kan de huidige locatie van Het Sportpak zijn (binnnbad en buitenbad), maar ook een andere en wellicht meer strategische locatie. In elk geval moet het een 'zwembad van de toekomst' duurzaam zijn, zowel qua bouw als qua gebruik.

meer volgt