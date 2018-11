Gemeenteraad aan zet in conflict bij organisatie Hengelo Promotie

HENGELO – Hoe de werkrelatie zal zijn met personeel, toezichthouders en stakeholders moet worden afgewacht, feit is dat ze moeten blijven werken met directeur Reinders van Hengelo Promotie. De vraag is ook hoe de gemeenteraad zal reageren als deze week over de (voorgestane verhoogde) subsidie voor Hengelo Promotie komt te spreken.

Vanwege een vertrouwensbreuk wilde de Raad van Toezicht onder voorzitterschap van directeur Schafrat van Boekhandel Broekhuis van Reinders af, maar de kantonrechter sprak uit dat de man die al negen jaar de directie voert nog een kans moet krijgen. Een aantal toezichthouders heeft besloten op te stappen, Schafrat en twee bentgenoten respecteren de uitspraak van de rechtbank en spreken over een soort verbeterplan voor alle betrokkenen.

Los van persoonlijke eigenschappen en botsende karakters speelt ook een opdracht die Reinders verstrekte aan een bedrijf van zijn gewezen echtgenote, om en app te ontwikkelen voor de stadspromotie die ook voor ander steden geschikt zou zijn. Dat was de druppel die de emmer van de toch al soppig-stroeve samenwerking deed overlopen.