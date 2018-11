Ex-wethouder Molema van Oldenzaal trekt lijst GroenLinks Overijssel

OLDENZAAL - Voormalig wethouder Molema van GroenLinks in Oldenzaal wordt maart volgend jaar lijsttrekker voor deze partij bij de statenverkiezingen in Overijssel. Ze werd vier jaar geleden wethouder van onder meer duurzaamheid in de Hanzestad, maar GroenLinks kreeg na de raadsverkiezingen van maart van CDA en WG een bedankje voor de samenwerking en koos voor de VVD, die vervolgens kandidaat Zinkweg voordroeg. Molema is sedertdien raadslid voor GroenLinks in Oldenzaal.

GroenLinks verwacht bij de statenverkiezingen 'een goed resultaat' te halen met wat wordt genoemd 'een verbindend en ambitieus verkiezingsprogramma'. De huidige leidsman Jansen van de partij staat nummer twee op de lijst. Een eventuele deelname aan een nieuwe coalitie wil GroenLinks zeker overwegen als het getalsmatig en programmatisch van toegevoegde waarde is.

meer volgt