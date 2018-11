Complete oppostie in Borne stemt tegen de gemeentebegroting 2019

BORNE – De complete oppositie in de gemeenteraad in Borne wijst de begroting 2019 af die deswege alleen de steun van de coalitiepartijen CDA, BorneNu en GB90 heeft gekregen, wat een krappe meerderheid is. Er zijn te veel onduidelijkheden onzekerheden, zowel inhoudelijk als financieel.

De begroting van de gemeente Borne vertoont een tekort van ruim een half miljoen, dat uit de gemeentelijke reserves wordt geput, op de post 'beleidsontwikkeling'. Het tekort heeft vooral te maken met toenemende kosten voor maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg.

Het college ziet geen ruimte voor nieuw beleid van enige importantie, er kunnen mastschappelijke noch politieke wensen worden ingewilligd. En dus worden kerndossiers als afschaffing van de hondenbelasting en revitalisering van sportdomein 't Wooldrik naar voren geschoven en moet er te gelegener tijd of er überhaupt geld voor kan worden vrijgemaakt. Volgens de vijf oppositiepartijen in Borne is het overbodig om in te stemmen met iets dat voorshands niets blijkt te zijn.