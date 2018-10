Raad van Twenterand wil bemiddeling in nasleep afbraak 'pur'-huis

VREZENVEEN - Er dient een gesprek te komen tussen de familie Keijser en de gemeente Twenterand om wonden te stelpen en te poberen een modus te vinden ter zake de financiƫle afwikkeling van het afvoeren van het puin van een afgebroken woning. Een aantal fracties drong vanavond aan op inzet van mediation en mogelijk een rol voor burgemeester Van der Kolk. die daar over wil nadenken.

De kwestie is gefundeerd in de afbraak van een woning van de familie Keijser, die haar huis vanwege gezondheidsklachten afbrak. De klachten zouden te maken hebben met het spuiten van pur in de spouwen. De familie onderhield daarover contact met de gemeente, er volgde veel onderzoek, doch geen uitsluitsel. Waarop de familie in juli besloot de woning te slopen, waarover met de gemeente was gesproken, maar zonder medewerking te verlenen. De familie vond en vindt nog steeds dat de gemeente in actie had moeten komen vanwege gevaren voor de volksgezondheid.