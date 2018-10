Spoed metamorfose Sint Elisabeth in Almelo door brandgevaar

ALMELO - De bewoners van het wooncomplex Sint Elisabeth, een appartementengebouw in het voormalige ziekenhuis van die naam aan de Hofkampstraat, moeten hun appartementen eerder dan gepland verlaten. Het gebouw staat op de nominatie voor modernisering en uitbreiding. Volgens de woningcorporatie Sint Joseph, eigenaar van het complex onderstreept onderzoek de noodzaak van tempo; de staat van het monumentale gebouw is nog slechter dan al gedacht, vooral qua brandveiligheid.

Het rapport over de brandveiligheid toont aan dat het gebouw op een aantal cruciale onderdelen niet zou voldoen aan de eisen. Zo zijn er onvoldoende compartimenten, waardoor een eventuele brand zich snel kan verspreiden. Dit is reden voor de brandweer om, in geval van brand, het pand niet te betreden en de brand alleen van buitenaf te bestrijden. Voor Sint Joseph is dit de aanleiding om direct maatregelen te treffen. Zo wordt met spoed voor de 23 huurders vervangende woonruimte gezocht. De bewoners van de eerste verdieping krijgen prioriteit, omdat de situatie voor hen het meest onveilig is. De bewoners van de begane grond kunnen, in geval van brand, vluchten via de tuindeuren in hun woning en de hoofd- en achteringangen van het complex. De werkzaamheden zijn dermate groot en omvangrijk dat dit niet in bewoonde staat mogelijk zou zijn.