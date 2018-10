Gemeente staat half miljoen garant voor hockeyhal Bully Oldenzaal

OLDENZAAL - Het college van burgemeester en wethouders der gemeente Oldenzaal is bereid tot een half miljoen garant te staan voor de bouw van een hockeyhal op het complex van de hockeyvereniging Bully. De gemeente loopt voor de helft van dat bedrag risico daar de Stichting Waarborgfonds vijftig procent van het risico overneemt middels een borgstelling van 250.000 euro aan de gemeente.

Formeel betreft het een garantie tot vijf ton voor de Stichting Sportzaal Nardusboer, een onderdeel van Bully, dat daardoor een voordelige financiering kan aantrekken bij de BNG Bank. Dit voordeel komt ten goede aan de vitaliteit van de vereniging die onlosmakelijk verbonden zou zijn met de hockeyhal. De bouw van de hal door het aannemersbedrijf Warmes uit Lattrop, dat de grond in eigendom had, is trouwens al begonnen en voorzitter Kemna van Bully verwacht de opening begin volgend jaar.

Er komen behalve hockeyveld met daarnaast een tribune en kleedlokalen en ook multifunctionele ruimtes, trainingsfaciliteiten en reatauratieve voozieningen. De gemeente besloot een jaar geleden af te zien van participatie ten behoeve van het bewegingsonderwijs, voorheen gymnatiek, in de accommodatie. Overigens bouwt Warmes ook een aantal woningen bij de toekomstige hockeyhal.