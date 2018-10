Supermarkten in Wierden elke zondag open; detaillisten twaalf keer

WIERDEN/ENTER -De supermarkten in de gemeente Wierden mogen elke zondag open zijn, de overige winkels maximaal twaalf maal per jaar, waarbij ze zelf de dagen mogen bepalen, uitgezonderd eerste Kerstdag, eerste Paasdag en eerste Pinksterdag.

Elk half jaar geven winkeliers aan de gemeente door welke zondagen ze open willen zijn. Het college van burgemeester en wethouders wil binnen de gestelde kaders maximale vrijheid voor de ondernemers, inclusief het dichtlaten van de winkel op zondag. Het zou voor supermarkten onwerkbaar zijn het aantal zondagopenstellingen te beperken.

Bij de formatie van het college heeft het CDA op dit punt veel water bij de wijn gedaan om een coalitie met de lokale parij NEW te mogen 'regeren' en dus een wethouder te leveren. NEW won de verkiezingen in maart dik en is nu de grootste fractie. NEW hamerde van meet af aan op de zondagopenstelling, het CDA was uitermate gereserveerd, wilde wel iets doen, maar zeer terughoudend, en heeft erhalve een flinke veer moeten laten.