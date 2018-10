Omroepen in Rijssen-Holten en Wierden willen zendmast delen

RIJSSEN/WIERDEN - De noodlijdende lokale omroepen Radio 350 in Rijssen-Holten en RegioFM in Wierden onderzoeken de mogelijkheid om samen gebruik te maken van de zendmast in Wierden. Dat heeft burgemeester Hofland van Rijssen-Holten gezegd. Het laat onverlet dat Radio 350 de gemeente Rijssen-Holten vijftienduizend euro vraagt ten behoeve van een nieuwe zender die radio en televisie mogelijk maakt. De uitzendingen zijn nu alleen via internet te ontvangen.

Ook bij de vorming van een streekomroep Reggestreek FM, waarin verder de omroepen van Hellendoorn en Hof van Twente zouden participeren, is die zender volgens bestuurslid Nijkamp van Radio 350 noodzakelijk. Naar zijn mening draagt de omroep nu al bij aan 'gemeenschapszin en lokale betrokkenheid' vanwege veel aandacht voor politiek, cultuur en sport.

In een reactie liet burgemeester Hofland weten 'niet gecharmeerd' te zijn van de inspraakreactie, want afgesproken zou zijn geen mededelingen te doen over het gesprek van hem met het bestuur. Om vervolgens zelf te zeggen dat in het onderhoud werd gesproken over het 'delen' van de zendmast in Wierden.

De 'opschaling' van lokale omroepen naar streekomroepen is volgens de burgemeester van Rijssen-Holten wel uitgesteld, met een jaar, maar niet van de baan. Daar zou twee ton voor nodig zijn, naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de vier deelnemende gemeenten. De komst van streekomroepen is een initiatief van de rijksoverheid en zou om die reden volgens Hofland ook door de rijksoverheid moeten worden betaald, net als nationale en regionale omroepen.