Gewezen wethouder Welman van Enschede burgemeester Oldenzaal

OLDENZAAL - Na burgemeesters van VVD- en PvdA-signatuur krijgt Oldenzaal met de voorgedragen bestuurder Welman weer een CDA-burgemeester. De in Lonneker geboren Welman was in de vorige raadsperiode wethouder Werk en Inkomen te Enschede en sinds enkele maanden weer raadslid doordat het CDA in Enschede uit de coalitie tuimelde.

De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad heeft Welman voorgedragen ter opvolging van de wegens pensionering vertrekkende burgemeester Schouten. De uitluiding van Schouten is 14 december en de installatie van Welman drie dagen later.

Het echelon burgemeesters in Twente verandert in snel tempo van samenstelling. Zo loopt in Haaksbergen een procedure om te voorzien in de opvolging van burgemeester Gerritsen die drie jaar geleden moest vertrekken in de nasleep van het 'monstertruckdrama' en wiens positie nu al enige tijd wordt waargenomen door burgemeester Kok, die trouwens zijn politieke carrrière ook begon als wethouder in de gemeente Enschede, namens de VVD.

Verder komen er weldra vacatures in de gemeenten Twenterand en Wierden. Momenteel neemt in Twenterand burgemeester Van der Kolk waar voor de naar Katwijk vertrokken ambtsketendrager Visser. In de gemeente Wierden heeft burgemeester Robben zijn afscheid voor volgend jaar juni aangekondigd, en daar is wellicht geen waarnemer noodzakelijk.