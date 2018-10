Historie van de watertoren van Hengelo komt tot leven in projecties

HENGELO - De geschiedenis van de 121 jaar oude Hengelose watertoren komt volgende maand 'beeldrijk' onder de aandacht, want zal des avonds in 2D- en 3D-beelden op de buitenmuren van de watertoren worden geprojecteerd, ondersteund met geluidseffecten en muziek. De watertoren zal volgens penvoerder Bosma van de Stichting In Wording door de 'spectaculaire projecties zelf helemaal tot leven te komen'. Het enorme archief van Martin Strengers, de oud chef-machinist van het Hengelose Waterbedrijf, en buurman van de watertoren stonde de makers ter beschikking.

De uitvoering van deze zogenoemde 'projection mapping' ligt bij 'creatief technoloog' Rense Notenboom en 'grafisch vormgever' Maarten Mensink, beide geboren Hengeloƫrs. De begeleidende muziek is gecomponeerd door zes studenten van de opleiding Media Music van het ArtEZ conservatorium in Enschede. Het initiatief van deze voorstelling, zaterdag 10 en zondag 11 november van half acht tot half negen, komt van de stichting die de toren, die van 1897 dateert, in bruikleen heeft en sinds vorig jaar beheert. Er zijn al diverse activteiten geweest, zoals een uitverkocht songwriterfestival en concerten. Ook waren er reeds enkele exposities te zien.

Maar de toren moet volgens Bosma meer zijn dan een decor en daartoe staan meerdere activiteiten en iinriatieven op stapel. 'Het gebouw heeft een prachtig kenmerkend ontwerp, en heeft daarnaast ook een heel belangrijke rol gespeeld voor de stad. En daar willen we graag meer over vertellen. Dat doen we al tijdens rondleidingen die we regelmatig geven over het watertorencomplex. Daarnaast komt er een historisch museum in het oude pompgebouw. Met dit videomapping-project denken we echt de aandacht van het publiek voor de geschiedenis van deze toren te kunnen pakken', aldus Bosma.