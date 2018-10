Reesink wil meer aandacht sport en beweging in provinciale politiek

BORNE - Er moet in de provincie Overijssel meer politieke aandacht komen voor sport en bewegen. Dat zegt de vertrekkende voorzitter Reesink van het CDA in Overijssel op www.twentesport.com. Hij laat weten zich daar zelf nog sterk voor te hebben gemaakt en dat het extra aandacht krijgt in het verkiezingsprogramma als de leden instemmen, 'maar dat komt goed'.

Reesink keert niet terug in de Provinciale Staten van Overijssel omdat dit statutair het maximum zit. Hij heeft zelf altijd aan sport gedaan. ‘Ik doe nu aan hardlopen en fitness, ik heb altijd aan balsporten gedaan zoals korfbal, volleybal en tennis’, laat de gewezen bankmedewerker weten. Hij is sedert een jaar trouwens voorzitter van de volleybalclub Apollo 8, die dit seizoen met het vrouwenteam voor het eerst in de historie op het hoogste niveau speelt, in de eredivisie. Politiek is naar het oordeel van de scheidende voorman der christendemocraten in Overijssel trouwens ook topsport. 'Je moet uren maken om het goed te kunnen doen en onder druk juist goed te blijven presteren.’

Het opvallende succes van vrouwenvolleybalteams in Twente en omgeving: ‘Dat is volgens mij te danken aan de kwaliteit van de verenigingen met gezonde ambities en een sportklimaat en sportmentaliteit van hoog niveau. Wat ook helpt is dat dames hier gemiddeld gezien krachtiger en langer zijn dan in het westen van het land. Het is altijd een combinatie van factoren.’

