Nijwa levert ATS op maat gemaakte en luxe uitgevoerde transporters

RIJSSEN/STAPHORST - Vier nieuwe Volvo FM autotransporters markeren het tienjarig bestaan van ATS Transport & Logistiek in Staphorst. Het wagenpark van het autotransportbedrijf bestaat nu geheel uit Volvo-trucks, betrokken van de Nijwa Groep te Rijssen, die onder meer een nevenvestiging in Zwolle heeft. Met de aanschaf van de autotransporters - twee vervanging en twee uitbreiding - komt het totaal aantal bij ATS op acht.

'Het meeste onderhoud doe ik zelf', zegt directeur-eigenaar Bloemert. 'Nijwa levert me onderdelen en staat voor me klaar als het nodig is.' De chauffeurs mochten onder regie van Nijwa hun nieuwe truck naar eigen smaak laten inrichten. Dat heeft geresulteerd in luxe slaapcabines met lederen bekleding en gecapitonneerde dakhemels in vier verschillende kleurstellingen. Elk voertuig beschikt bovendien over standkoeling, koelkast en magnetron.

ATS Transport & Logistiek vervoert onder meer nieuwe en gebruikte auto’s voor groothandels, dealerbedrijven en particulieren. Hoewel de meeste opdrachten zich nog richten op transport binnen Nederland, komen de autotransporters van ATS Transport & Logistiek steeds vaker over de grens, met name Duitsland, België, Frankrijk en op verzoek ook verder Europa in. 'Ik ben begonnen als Auto Transport Staphorst, dat verklaart ook de afkorting ATS', zegt Bloemert. 'Drie jaar heb ik alleen gereden, sindsdien groeit het bedrijf met gemiddeld een vrachtwagen per jaar. Onze kracht zit in onze service: korte lijnen en snel leveren.'