Linkse fracties Almelo willen dat raad ingrijpt in conflict college-OR

ALMELO - De ‘linkse’ fracties in de gemeenteraad van Almelo, die meteen na de verkiezingen besloten samen te werken, bepleiten een actieve rol voor de gemeenteraad om de patstelling tussen enerzijds het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke top en anderzijds de ondernemingsraad en de ambtelijke afdelingen vlot te trekken. Er is onrust en er zijn de getroebleerde verhoudingen op de werkvloer.

De fracties van PvdA, SP, GroenLinks en Leefbaar Almelo spreken hun ‘ongerustheid’ uit over de ontstane spanningen ten stadhuize vanwege de ‘herontwikkeling’ van de ambtelijke organisatie. ‘Het negatieve advies van de ondernemingsraad en de stap van het stadsbestuur zich daar niets van aan te trekken (behalve de wettelijke wachttijd van een maand in acht te nemen) is verontrustend’. Aldus de vier partijen die zich nu ook als Rood Groen Almelo optrekken. Eerder bond ook de fractie van D66 deze kat al de bel aan.

De partijen spreken over ‘powerplay’ van het college en over een ‘impasse’ in de samenwerking tussen college en ondernemingsraad, waarbij er alleen maar verliezers zouden zijn. Ze wijzen er ook op dat de reorganisatie, die van burgemeester Gerritsen niet zo mag heten, want een 'herontwikkeling' zou zijn,de gemeente 4,5 miljoen euro kost. Alle reden voor de vier fracties aan te dringen op interventie van de gemeenteraad, die trouwens geen toestemming van het college nodig heeft om in te grijpen dan wel bij te sturen.