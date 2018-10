Overigens LXXXI

Voorop dit, want anders krijg ik van allerlei droefneuzen, die pal staan voor de zwakkeren in de samenleving, te horen dat ik deze doelgroep niet serieus zou nemen, van mij mag iedereen zijn aberraties botvieren. Dan is de woordkeuze van levensbelang, zo moet ik ervaren zonder er ooit aan te wennen. Ik mag niet zeggen dat ik gehandicapt ben, ik moet zeggen dat ik een beperking heb. Vroeger was niet alles beter, maar toen deden verzorgenden wat nodig was, nu vergaderen ze over wat ze zouden moeten doen. Of ze huren een zaal af voor een eigen kracht-conferentie. Vervolgens worden mensen die zorg nodig hebben in hun eigen kracht gezet, wat welzijnsjargon is voor dat ze het lekker maar even zelf moeten uitzoeken.

Daar zijn er dan weer lotgenotengroepen voor. De welzijnsindustrie denkt met dit soort vunzige afleidingsmanoeuvres nog meer poen binnen te harken uit de subsidieruiven. Het is verneukeratieve zwendel met belastinggeld, want gemeenschapsgeld voor de bevrediging van in conferenties verzonnen behoeftes van mensen met een beperking.

Zo is er nu 'rolstoeldansen' bedacht. Je verzint het niet, mensen, ik al helemaal niet, want ik ben een mens met een beperking vanwege een, houd u vast, broeders en zusters, intraparenchymateuze bloeding rechts frontaal 17-11-2014 met als gevolg hemiplegie links, lichte dysartrie en nog wat ongemak. Dan ben je waarachtig wel toe aan een potje rolstoeldansen. Het is uitnodigend een leuke lotgenote ten rolstoeldans te vragen (de banden van de vloer!), ware het niet dat ik niet van dansen houd, een aangeboren beperking, die een aangebloede beperking wist te doorstaan. Het lijkt me ook heel triest allemaal. Veelzeggend ook dat de Stichting Rolstoeldansen Nederland dit gat in de markt aanboort op een plek die Rouwhorst heet, vanzelfsprekend bij Deurningen en Oldenzaal, waar ze ook aan carnaval doen, wat veel verklaart, wat lachen, gieren en brullen met masker en grimas. Ik heb carnaval in Het Roessingh meegemaakt - dát moesten de gehandicapten zijn, of mensen met een beperking, want steekjes los in en óp het hoofd.