Deel collectie Van Heel terug in het Stedelijk Museum te Rijssen

RIJSSEN/ENSCHEDE - De collectie Van Heel in het Rijssens Museum kan worden uitgebreid door nauw collegiaal overleg met het Rijksmuseum Twente in Enschede, dat hiervan melding maakt, na een proces van vele overleggen over letterlijk en figuurlijk aard en schaal.

De fabriqueur Van Heel van de juteproducent Ter Horst en zijn echtgenote verzamelden kunst, prachtige schilderijen en veel zeventiende-eeuws aardewerk. Na hun dood werd de collectie Van Heel geschonken aan de Rijssense bevolking, maar vanwege de 'kwetsbaarheid' der objecten werd de verzameling ondergebracht bij het Rijksmuseum Twenthe, enendeels tentoongesteld, anderendeels bewaard in het depot van het museum aan de Lasonderlaan.

Na veelvuldig en constructief samenwerking overleg met het Rijksmuseum Twenthe, inzonderheid conservator Paul Knolle, heeft geleid tot 'drie mooie vitrines in het Rijssens Museum gevuld met het bijzondere aardewerk. Dankzij gulle donaties van de Haringparty in Rijssen zijn vele objecten met igang van november te zien in het 'Stedelijk aan de Kasteellaan' te Rijssen.

Bij de opening zal Jan van de Maat, kenner van de collectie, 'extra uitleg' over de tentoongrstelde voorwerpen geven en ook present is Reintje van Losser-Harbers, de laatste dienstbode die ook nog waarlijk met het aardewerk redderend in de weer moet zijn geweest.