Opnieuw kritiek BBE/D66 op kaveluitgifte XL Park tegen afspraken in

ENSCHEDE/ALMELO - Opnieuw zijn de coalitiepartijen BBE en D66 in de pen geklommen wegens verbazing over de grondverkoop op XL Park bij Borberbroek in Almelo. Het betreft dit keer de verkoop an één hectare grond aan zuigerverenproducent Rottink dat nu vlakbij, aan de Almelose kant van de A35 op Twentepoort-West te klein behuisd is. Vorig week stelden beide partijen vragen over de verkoop van tien tien hectare voor de nieuwbouw van Kees Smit Tuinmeubelen. De afspraak is volgens beide fracties dat op het gezamenlijke XL Park alleen bedrijven worden toegestaan die kavels groter dan twee hectare afnemen.

BBE en D66 maken stellen nu grote zorgen te maken over de houdbaarheid van afspraken die de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo en Enschede plus de provincie Overijssel gemaakt hebben over bedrijventerreinen als er, in hun woorden, 'zonder transparant overleg door enkele partijen wordt afgeweken van die afspraken'. Ze willen in dat verband ook weten of er een plan is een fastfoodketen op het bedrijvenpark toe te staan.



In de vragen aan het college van burgemeester en wethouders te Enschede wijzen BBE en D66 op het 'het gebrek aan regie dat in het verleden leidde grote overschotten aan plannen voor bedrijventerreinen'. En: 'Pas na moeizaam overleg zijn hier afspraken over gemaakt tussen gemeenten. Het is in ieders belang dat die afspraken nageleefd worden. Daarom zou alleen in goed overleg afgeweken moeten worden van die afspraken.'