Grootse uitbreiding, twintig hectare, bedrijventerrein in Hardenberg

HARDENBERG - Het bedrijventerrein Broeklanden in Hardenberg krijgt een uitbreiding tot twintig hectare in zuidelijke richting om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar grote bedrijfskavels, van minimaal twee hectare. Het beoogde bedrijvengebied Broeklanden-Zuid, dat nu nog een agrarische bestemming heeft, ligt aan het kanaal Almelo-De Haandrik, bij de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk. De plannen voorzien ook in twee woon-werkkavels. Grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorie├źn zijn toegestaan.

Mede naar aanleiding van de inspraakreacties is het plan op enkele punten aangepast, waaronder de aanleg van een extra ontsluitingsweg vanaf de Broekdijk. Deze weg sluit aan op de rotonde Duitslandweg/Denemarkenweg, wat de verkeersveiligheid zou vergroten, ook omdat verkeer vanuit Bruchterveld van deze nieuwe weg gebruik kan maken.

De maximale bouwhoogte op het centrale deel en langs de Duitslandweg is verhoogd naar 25 meter. Hiermee speelt de gemeente in op de actuele behoefte van bedrijven. Langs de overige randen van het plan is een bouwhoogte van vijftien meter mogelijk, met als oogmerk een geleidelijke overgang richting het landelijk gebied. Aan de randen water en groen. In totaal gaat het om 18,7 hectare waar circa honderdduizend kubieke meter regenwater tijdelijk kan worden opgeslagen.