Ex-wethouder van CDA in Wierden nu in bestuur Punt Vroomshoop

VROOMSHOOP/WIERDEN – Voormalig wethouder Span van de gemeente Wierden is benoemd in de Raad van Toezicht van de Stichting Activiteitencentrum Het Punt te Vroomshoop. Ze is meteen waarnemend voorzitter voor het geval voorzitter Van Hoek verstek moet laten gaan. De der toezichthouder is de jurist Beuving. Ze is als advocaat en mediator partner in het bedrijf Blankestijn.

De nieuwe Raad van Toezicht moet na een paar jaar van oplopende tekorten orde op zaken stellen. Ook daarom is Span aangezocht, want ze geldt als financieel deskundig, wat in combinatie met haar vierjarige ervaring als CDAwethouder van pas kan komen. Sinds de opening van Het Punt (activiteitencentrum, sporthal, bibliotheek en theater) is de verhouding met de gemeente problematisch, vooral in de subsidierelatie. De nieuwe wethouder Koster van Financiën in de gemeente Twenterand en net als Span een geboren Wierdenaar wil daar verandering in brengen.

Verder schuiiven cateraar/horecaman Hammink (ex-Asito) en marketeer Bouma aan de tafel van toezicht aan. Ook is er een kernteam voor de dagelijkse gang der dingen aangesteld, bestaande uit MarIon Lusseveld en Marion (die de 'tent' de afgelopen tijd kordaat overeind hield) en Raymond Peddemors (formeel kernteamvoorzitter), plus Chantal Nevenzel voor de administratie.