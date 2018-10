Overigens LXXVI

We hadden het gisteren nog even over hem, Rein Kroes, Cees Elzenga en ik, op een terras aan de Oude Markt, waarom precies weet ik niet, want het is vandaag pas de sterfdag van Harry Bannink. Hij stierf vandaag 19 oktober 1999, dus precies 19 jaar geleden.

In mijn kinderjaren kende ik hem niet maar wel Ja Zuster, Nee Zuster en Farce Majeure, in de jeugd van het verwende nakomertje wist ik niet van het bestaan van Bannink, wel van Ome Willem en Meneer Aart, geen van allen hadden bestaan als Bannink niet de toondichter hunner teksten zou zijn geweest. En dat geldt voor veel uitvoerende artiesten, onder wie Jenny Arean en Joost Prinsen op wie ik in de genoemde de jaren van de onschuld al fan was vanwege hun hoedanigheid van Meisje met de Blauwe Hoed respectievelijk Erik Engerd. Tot op de dag van vandaag.

meer volgt