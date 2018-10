Opnieuw huisvesting van asielvragers in complex Carint te Hengelo

HENGELO - Op verzoek van Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden op korte termijn asielzoekers opnieuw gehuisvest in het voormige verzorgingshuis aan de Havezatenlaan te Hengelo. De voorbereidingen hebben vandaag een aanvang genomen en naar verwachting is er eind van de maand bewoning door tussen de twee- en tweehonderd personen, waarbij het naar verwachting gaat om een mix van gezinnen en alleenstaande mannen en vrouwen.

Er waren al eerder asielzoekers in het pand ondergebracht en na hun vertrek hield COA het gebouw aan om er indien nodig weer gebruik van te kunnen maken, wat is dus nu gaat gebeuren. Het contract tussen COA en Carint als eigenaar van het pand loopt nog tot volgend voorjaar. De klankbordgroep en naaste buren zijn inmiddels geïnformeerd door COA, gemeente en Carint.

Het COA verzorgt de opvang en begeleiding van deze mensen en er is dag en nacht een beheerder. Dit was ook zo in de vorige situatie. De vluchtelingen die gehuisvestgaan worden, zijn mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn en aan het begin van de asielprocedure staan.

Het COA heeft tijdelijk extra opvangplekken nodig omdat asielzoekers momenteel langer verblijven in de opvang. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, moeten langer wachten op een woning. Daarnaast is de doorlooptijd voor asielaanvragen nog altijd langer dan gewenst, mede doordat het aantal asielaanvragen sinds deze zomer licht is gestegen.