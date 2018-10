Opmerkelijke stap Kees Smit in Almelo, grote nieuwbouw na nieuwbouw

ALMELO - Het huidige pand in Almelo enorm uitgebreid, maar Kees Smit Tuinmeubelen zet het toch in de verkoop/verhuur. Het bedrijf gaat namelijk nieuwbouw plegen op XL Park aan de A35 nabij Bornerbroek in Almelo. De geplande nieuwbouw omspant tien hectare, waar een logistiek centrum komt en een distributiecentrum plus een 'experience center' en kantoren.

Volgens directeur-eigenaar Smit is een grote slag nodig om een einde te maken aan versnippering de bedrijfsactiviteiten met gebouwen verspreid over stad en ommeland. Het met het oog op de toekomst optimaliseren van de bedrijfsprocessen was een belangrijke reden voor het besluit tot nieuwboow van een pand in vier bouwlagen. Zo is multimodaal vervoer mogelijk, over de snelweg en over de waterweg vanwege de ligging nabij het Twentekanaal én de overslagterminal.

De vestiging in Amersfoort, een Experience Store XXL, ook bezijden de snelweg, deels in een geluidwal, blijft bestaan, want blijkt voor de randstedelijke markt aantrekkelijk.